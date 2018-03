Darrel Cahill, total nemulţumit de actualele reguli WTA. Antrenorul Simonei Halep vrea schimbări majore

La primul turneu după ce a dat naştere unei fetiţe, Serena a intrat pe tablou graţie clasamentului protejat, dar şi-a pierdut statutul de cap de serie pe care-l avea înainte de pauza de mai bine de un an. Astfel, americanca a ajuns să-şi înfrunte sora încă din turul al treilea, moment care n-ar fi fost posibil în trecut decât din fazele finale ale competiţiei, iar un aspect l-a deranjat pe Darren Cahill. Concret, strategul australian consideră că Serena e dezavantajată de actualul regulament, pentru că, după ce a născut, e nevoie să înceapă de la zero.



"Serena, ca şi restul mamelor, ar trebui protejate de WTA şi nu ar trebui să-şi piardă statutul de cap de serie. Femeile nu ar trebui penalizate şi să înceapă de la zero doar pentru că au dat naştere unui copil. Aceelaşi scenariu s-a întâmplat şi în cazul Victoriei Azarenka, anul trecut. Întemeierea unei familii este cel mai mare dar din lume. WTA ar trebui să aibă grijă de jucătoare.

În principiu, este aceeaşi regulă care se aplică în ATP atunci când un jucător se accidentează şi ratează mai mult de 12 luni. Cred cu tărie că a fi gravidă şi a da naştere unui copil trebuie să se încadreze într-o categorie complet diferită. WTA trebuie să schimbe regulamentul. Acest meci nu ar fi trebuit să se dispute în turul al treilea", a fost mesajul antrenorului Simonei Halep.