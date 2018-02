De ce este important să-ţi păstrezi casa curată. Află cum te afectează dezordinea

Murdaria fizica atrage si acumuleaza mereu energie joasa tocmai de aceea este atat de important sa mentii casa curata.

Energia existenta orice se intampla intr-o cladire se impregneaza in pereti, podele, mobila si obiecte. Acest tip de energie este asemanatoare murdariei fizice si chiar daca nu poate fi vazuta multi oameni o pot percepe.

Dezordinea orice tip de dezordine impiedica circulatia energiei in spatiul respectiv.

Ce este dezordinea?

Potrivit dictionarului dezordinea este „lipsa de ordine; neoranduiala; lipsa de organizare, de disciplina; debandada". Dezordinea poate fi impartita in: a) lucruri pe care nu le folosesti sau nu le placi, b) lucruri dezorganizate sau imprastiate, c) prea multe lucruri acumulate intr-un spatiu mic, c) lucruri nefinalizate.

Lucrurile pe care nu le folosesti sau nu-ti plac: obiectele folosite si iubite au in jurul lor o energie vibranta. In schimb, cele nefolosite, neglijate sau nedorite sunt inconjurate de energie statica ceea ce poate face ca toata energia din casa sa devina statica. Pentru ca suntem conectati la nivel energetic cu toate lucrurile pe care le detinem, atunci cand casa ne este plina de lucruri pe care le iubim ne scaldam intr-o energie pozitiva. Dezordinea, in schimb, ne seaca de energie si cu cat tinem in jurul nostru lucruri nefolositoare cu atat vom fi afectati mai mult. Cand scapam de toate aceste lucruri care nu ne mai ajuta ne vom simti mai usori din punct de vedere fizic si mental.

