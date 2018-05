De ce funcţionăm excelent cu parteneri din aceeaşi zodie cu noi

Daca verifici compatibilitatea semnelor zodiacale, nu intotdeauna cei nascuti in acelasi semn par a fi facuti unul pentru altul. Ba chiar sunt cazuri in care astrologii sugereaza ca e mai bine sa nu te implici in astfel de situatii amoroase, pentru ca energiile de acelasi fel se resping, intra in conflict si, la o adica, niciunul din cei doi nu cedeaza, daca amandoi sunt sub un semn incapatanat si orgolios, de exemplu.