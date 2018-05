De ce mor femeile după Cristi Borcea. Valentina Pelinel a făcut lumină. "Nu este vorba de bani, are o....."

Toată lumea este la curent cu poves­tea care a ținut prima pagină a ziare­lor și care îi are drept protagoniști pe Valentina Pelinel și Cristi Borcea, scrie viva.ro. În ciuda acestei situații, Valentina reușește să rămână cea mai echilibrată și diplomată vedetă din showbiz.

Acum, că ai un băiat, ți-ai mai dori și o fetiță?

Mi-au plăcut dintotdeauna copiii, însă dorința de a avea propriul meu copil am simțit-o prima dată când m-am în­drăgostit de Cristi. Atunci am simțit că sunt pregătită cu adevărat. Am știut mereu că un copil dă sens existenței și mi-am dorit să experimentez și eu bu­curia și fascinația de a da naștere și a crește un copil, cu toate sacrificiile și împlinirile pe care le implică. Se spune că unele femei sunt făcute să fie femei și altele mame. Eu cred mai degrabă că acestea sunt două faze ale feminității și ideal e să le experimentăm pe amândo­uă cu bucurie și în mod complet. Am fost mai întâi mamă vitregă, am fost nașa a trei băieți și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu și, bineînțeles, al bărbatului pe care îl iubesc, am devenit mamă. Într-adevăr, înainte să aflu sexul copi­lului, credeam că îmi doresc fetiță, dar nu eram foarte sigură. Cert e că m-am rugat să aduc pe lume un copil sănătos, vioi și, dacă se poate, cu ochii albaștri. Iată că s-a putut. (zâmbește) Sunt recu­noscătoare pentru minunea din viața noastră, copilul cuminte și superb care râde toată ziua, Milan Cristian. Când am aflat că e băiețel, mi s-a părut cea mai cool senzație să fii mamă de băiat. Nu știu de ce. Așa, pur și simplu! Pro­babil că, indiferent de sex, ce îmi do­ream de fapt era să știu că port un copil sănătos și că sarcina decurge bine. Re­venind la întrebarea ta, să știi că sunt întrebată des dacă îmi mai doresc co­pii. Da, îmi mai doresc. Nu cred că există realizare mai mare, momente mai prețioase și satisfacții mai mari de­cât cele pe care ni le oferă fiecare zi ală­turi de Milan. Nu îndrăznesc să îmi doresc fetiță sau băiat, pentru că deja am primit atât de mult.

Cum vă petreceți timpul împreună, tu și Milan?

Primele luni din viața lui le-am petre­cut aproape numai împreună. L-am alăptat, am ieșit la plimbare, i-am vor­bit mult, ne-am jucat și i-am studiat fiecare gest. După câteva luni, am în­ceput să ies din casă, am revenit la sală și am început să îmi fac curaj să îl las acasă în grija celor care mă ajută. Dar și când sunt plecată de acasă, în permanență sunt conectată la el.

Vreau să mă ocup și de mine, să nu mă neglijez. Cred că un copil fericit este cel care are o mamă fericită. Ca mame, nu ne putem neglija aspectul, nu ne putem abandona feminitatea și senzualitatea. Nu trebuie să ignorăm sursa adevărată a puterii noastre în cuplu. Merg la sală, mai ies cu priete­nele mele și mă implic în tot ceea ce ține de Cristi.

Valentina, despre Cristi Borcea:

„De ce credeți că e așa iubit de femei? Nu e vorba de BANI, că nu e SINGURUL care a reușit să facă bani în lumea asta, ci e vorba de asumarea lui, de ȘARM și, până la urmă, și de CHARISMA sa legată de imaginea de «băiat rău».

Femeile sunt atrase și de acest aspect al PERSONALITĂȚII sale, chiar dacă MULTE dintre ele se sfiesc să recunoască."