De ce nu a trecut legea vaccinării. Articolul care trebuie rescris pentru a nu deveni neconstituţional

"Faptul că nu a trecut legea, nu înseamnă că legea este blocată. Au existat multiple formulări şi multiple variante de la obligativitatea vaccinării, la obligativitatea informării, consimţământ informat sau consimţământ prezumat, lucruri care ţin şi de etica medicală. Nu vrem o lege doar de dragul de a avea o lege. Trebuie să avem o lege care să fie, în primul rând acceptată, apoi, implementată. Ce ştiu este că avem consens pe obligativitatea informării. Atât medicul va fi obligat să informeze pacienţii despre tot ceea ce reprezintă produsul, cât şi la nivelul părinţilor. În ceea ce priveşte sancţiunile, nu am trecut de acest punct, probabil că vor exista sancţiuni legata de lipsa informării. Încă nu avem un consens legat de ogligativitatea vaccinării", a declarat Florin Buicu, în cadrul Conferinţei Naţionale RoVaccin 2018, potrivit Mediafax.

Preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor a explicat că, săptămânal, se poartă discuţii pe acestă lege atât cu ONG-urile, cât şi cu grupurile parlamentare.

"Am avut o lege pe care am avut numeroase dezbateri. Am avut întâlniri cu ONG-urile care constestau anumite prevederi legate de obligativitatea. În urma multiplelor întâlniri, au rezultat amendamente, care au venit din tot spectrul politic. Aceste amendamente, care au fost depuse de către parlamentari sau de către grupuri parlamentare au trebuit, la rândul lor să fie dezbătute cu ONG-urile şi cu specialiştii", a subliniat acesta.

Întrebat ce se va întâmpla cu articolul care obligă vaccinarea copiilor odată cu înscrierea la şcoală, Buicu a spus: "De la Comisia de Educaţie, am avut o formulare, care spune că toţi copiii au dreptul la învăţământ. Trebuie să găsim o variantă acceptabilă, astfel încât legea să nu devină neconstituţională. Nu avem încă o formă finală".

Potrivit proiectului Legii vaccinării, părinţii au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie, chiar dacă refuză vaccinarea copilului, caz în care riscă să fie audiaţi de Comisia judeţeană de vaccinare, în caz contrar amenzile ajungând şi la 10.000 de lei, „Părinţii şi celelalte persoane responsabile de creşterea şi educarea copilului au următoarele obligaţii: a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii; b) să se prezinte în cazul în care sunt convocaţi de Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a cea a Municipiului Bucureşti", reiese din art.68 al proiectului pentru legea vaccinării.

De asemenea, în proiect, sunt specificate şi drepturile pe care le au părinţi, cum ar fi cel la informare cu privire la beneficiile vaccinării, dreptul de primi vaccinuri sigure şi de calitate sau chiar să primească asistenţă în cazul unei reacţiile adverse post-vaccinale indezirabile. În articolul 21 al proiectului de lege este menţionat faptul că „în cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru vaccinare se prezumă ca fiind dat. Excepţie fac situaţiile în care părinţii sau persoana responsabilă refuză în scris vaccinarea copilului minor".

Draftul proiectului de lege menţionează, la articolul 23, că „la data înscrierii copiilor sau a adulţilor într-o unitate de învăţământ sau într-o altă colectivitate, aşa cum este definită de prezenta lege, aceasta are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii".

La intrarea în colectivitate, copilul trebuie să fie vaccinat obligatoriu împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B. În cazul în care la înscrierea la şcoală, copilul nu are toată schema de vaccinare la zi, atunci, părintele trebuie să prezinte, până la intrarea în colectivitate, calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii sau adeverinţa contraindicaţiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări, în funcţie de caz.