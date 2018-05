De ce nu naştem ca în afară? Iată adevărul despre statutul moaşei în România

Si incepe o lunga lista de lucruri care "trebuie" bifate: consultatii la ginecolog/ obstetrician, ecografii peste ecografii, analize dupa analize, griji si nelinisti adesea inutile si toate culminand cu o nastere excesiv de medicalizata, care aduce destule frustari. Si nu se termina toate aici, deoarece nu exista inca aceasta „posibilitate" (=normalitate), ca un bebelus sanatos sa stea langa mama lui, acolo unde ii este locul.

Atunci cand este vorba despre o nastere naturala si fara complicatii, cum majoritatea si sunt, in tari precum Olanda, Suedia, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda etc, moasele sunt cele care le monitorizeaza femeilor sarcina, le asista la nastere si imediat dupa.

De ce lucrurile functioneaza acolo asa? De ce nu nastem ca in afara? De ce lipseste moasa la noi in cele mai multe spitale? Care este adevarul despre statutul moasei in Romania? Sa fie vorba despre o ecuatie prea complicata sau un sistem intreg neinteles sau gresit gestionat? Am stat de vorba cu Irina Popescu, moasa licentiata, Presedintele Asociatiei pentru Nastere Naturala si Alaptare.

