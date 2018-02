De ce nu pot sa dorm noaptea? Iata 10 pasi pentru un somn bun

Iata cateva trucuri care te vor ajuta sa scapi de intrebarea „De ce nu pot sa dorm noaptea?”, iar lipsa somnului sa nu iti afecteze starea de sanatate.

De ce nu pot sa dorm noaptea #1. Fiti consecventi

Pentru a va obisnui cu o anumita rutina este indicat sa va duceti la culcare la aceeasi ora si sa va treziti la aceeasi ora in fiecare zi. Chiar daca nu puteti adormi imediat, bagati-va in pat. Incet-incet, corpul se va obisnui si veti adormi fara probleme.

2. Faceti exercitii de relaxare

Chiar daca sunteti super obositi nu va trantiti pur si simplu in pat. Creierul este inca excitat si aveti nevoie de cateva exercitii de relaxare inainte de a va baga in pat. Puteti face o baie fierbinte in care sa adaugati cateva uleiuri volatile de calmare.

De ce nu pot sa dorm noaptea #3. Eliberati-va mintea

Cand mergeti la culcare nu va mai ganditi la scaderi de salarii, mariri de preturi, invidia colegilor sau chiar a ta. Redu la tacere vocea interioara care te sacaie. Pe langa faptul ca nu te lasa sa dormi este posibil si sa te trezeasca in mijlocul noptii, astfel incat sa-ti fie foarte greu sa mai adormi la loc.

