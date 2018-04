De ce nu sunt femei pe bancnotele româneşti?

"Banul - obiectul cel mai uzitat în viața de toate zilele- trimite un puternic mesaj subliminal, indicând pe cine prețuim, pe cine valorăm noi ca țară, națiune, societate și individ.

Banca Nationala a Romaniei emite banii pentru cetatenii acestei tari. Bancnotete aparțin românilor! Sunt făcute pentru români! Desigur, dacă banii aparțin românilor, ar trebui să îi și reprezinte. Regretabil, reprezintă doar jumătate dintre români! Bărbații!... Bărbați cu merite istorice incontestabile! Bărbați indiscutabil valoroși! Însă negăsind nicio femeie pe bancnotele românești, survine o întrebarea firească: Noi, femeile, cât valorăm?"

Jurnalista indica faptul ca tara noastra este un izvor de personalitati feminine remarcabile, cu recorduri mondiale sau distinctii exceptionale, care nu doar ca au facut istorie in tara, dar au marcat si istoria internationala.

Pe www.FemeiPeBancnote.ro au fost propuse 100 de femei marcante ale culturii si stiintei romanesti, care pot fi votate spre a fi propuse BNR-ului, pentru a ilustra o bancnota.

"Stiati ca, in nenumarate domenii, româncele au fost primele atat in Europa, cat si in lume? Prima femeie inginer din lume este romanca, prima femeie din lume arhitect-inspector general - tot romanca. Prima femeie din lume, detinatoare a titlului de doctor in medicina, vine tot din Romania, la fel si prima femeie aleasa membru in Academia Regala de Limba si Literatura a Belgiei.

A sosit momentul ca în anul istoric al Centenarului Marii Uniri, să onorăm femeile de exceptie ale Romanie!

Vă invit pe toți cei care citiți aceste rânduri să semnați această petiție istorică, adresata Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, să o partajați pe Facebook, pe Instagram, pe toate canalele de socializare, pentru a le arăta tuturor că împreună scriem istoria României!"