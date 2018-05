De ce OBIECT NOROCOS ai nevoie în funcţie de zodia ta. Acest obiect îţi va aduce MULT NOROC!

Desigur, sunt multe obiecte si simboluri ce iti poarta noroc cu adevarat. Insa fiecare zodie este predispusa la unele dintre ele.

Iata ce iti este cel mai potrivit sa ai asupra ta sau in casa, in functie de zodia ta.

Alaturi de acest simbol, vei fi un magnet in actiune pentru ca energiile norocoase sa nu te ocoleasca. Incearca si te vei convinge !

BERBECUL trebuie sa aiba o CHEIE

Din toate cele 12 semne ale zodiacului, este usor de vazut faptul ca Berbecul este cel mai harnic si energetic. Nu te vei lasa pana cand nu iti implinesti dorinta inimii si nimic nu te poate opri din a-ti atinge scopul. De aceea, cheia este personificarea pentru tine. Exact ca o cheie, tu ajuti oamenii sa acceseze locuri pe care nu le-au putut accesa mai devreme fara tine. Oamenii te cauta pentru sfaturi si coordonare cand au probleme.

Foloseste o cheie ce iti place ca forma si semnificatie si incarc-o cu intentia ta de a-ti fi talisman protector si calauzitor.

7 este numarul norocos al TAURULUI

Un Taur este de regula mult prea rational ca sa creada in puterea talismanelor si a medalioanelor simbolice pentru norocul sau. Cu toate acestea, numarul 7 functioneaza cel mai bine pentru el. Acesta este un semn de mult noroc in multe culturi. Chiar si din punct de vedere stiintific, este un numar perfect pentru ca 3 si 4 sunt forme perfecte ce reprezinta triunghiuri si patrate. 7 apare si in alte locuri, cum ar fi numarul zilelor saptamanii si numarul culorilor din curcubeu.

Orice obiect ce are pe el numarul 7 devine talisman norocos pentru Taur!

Legatura Taurului cu natura ii aduce un alt simbol norocos: GHINDA

Taurul are o foarte puternica legatura cu natural pentru ca stie intuitiv cat de mult bine ii aduce. Vikingii cei puternic considerau ghidele purtatoare de noroc, in special plasate la pervaze. Erau folosite pentru a aduce protectie caselor in caz de furtuni.

ZARURILE sunt pentru GEMENI

Zarurile mari au fost considerate dintotdeauna norocoase iar zarurile pufoase sunt foarte populare in prezent. Acesta este cel mai potrivit talisman norocos pentru Hemeni pentru ca sunt intotdeauna la moda. Gemenii sunt fiinte sociale si lor le place sa fie mereu in ton cu tot ce se poarta. Asadar, orice talisman ar alege, trebuie sa fie ceva popular pentru toata lumea. Zarurile norocoase pufoase nu se vor demoda niciodata.

