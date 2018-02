De ce plâng bebeluşii? Top 12 cauze şi ce ai de făcut

Le venim in ajutor cu o lista de cauze, dar si cu sfaturi despre ce au de facut pentru a le stopa. Iata de ce plang bebelusii?

De ce plang bebelusii #1. Foame

Foamea este primul lucru la care trebuie sa va ganditi cand plange copilul. Cand vor sa manance, bebelusii au un plans mai putin ascutit, care creste si scade in intensitate, are o oarecare ritmicitate. In plus, isi misca buzele ca si cum ar suge sau isi baga un degetel (sau toata manuta) in gura.

De ce plang bebelusii #2. Scutec murdar

Daca tocmai i-ati dat de mancare si micutul continua sa planga, urmatorul lucru pe care trebuie sa-l verificati este scutecul. Sunt bebelusi care dau imediat semne ca trebuie schimbat, iar altii „rezista" mai mult timp cu murdarie la fundulet. Indiferent de situatie, sa controlati din cand in cand starea scutecului. Acest lucru poate preveni foarte usor plansetul copilasului.

De ce plang bebelusii #3. Oboseala

Ati observat la bebelusul vostru un plans tanguitor, ritmic, ca si cum ar vrea sa se adoarma singur. Urmeaza un scancet domol, apoi un plans tot mai puternic? Acestea sunt niste semne care va transmit mesajul ca bebelusului ii e somn. Nu-l agitati si mai tare in ideea ca are un orar de somn pe care ar trebui sa-l respecte. Acest orar este numai in mintea parintilor. La fel ca si orarul de mancare. Copilul are propriile nevoi, iar instinctele lui sunt mai puternice decat dorinta parintilor.

