De ce sunt violenţi copiii mici

Apoi, in functie de atitudinea ta, ea devine din ce in ce mai puternica in anii ce urmeaza sau din contra, dispare. Inarmeaza-te cu rabdare, nervi puternici si ia si jucarii la indemana.

Nu este chiar asa de greu sa reusesti sa dezveti de obiceiuri proaste un copil agresiv. Iata cateva reguli pentru parinti de la specialistii ehow.com ca sa te ajute in aceste situatii.

1. Primul lucru pe care trebuie sa il tii minte este ca micutul tau nu este rau si nu actioneaza dusmanos. Este doar la varsta la care nu stie sa foloseasca bine toate cuvintele ca sa obtina ce vrea atunci cand devine frustrat. Daca copilul e mai mare si continua sa faca asa inseamna ca i-ai tolerat inca de mic acest comportament de prea multe ori sau doar l-ai pedepsit cand a lovit pe cineva, in loc sa adopti si alte tactici constructive.

2. Trebuie iei atitudine imediat ce el loveste sau musca. Nu astepta ca sa ii transmiti ca nu e in regula sa fie agresiv fata de ceilalti. Daca ignori acest comportament este ca si cum ii spui „e in regula sa faci rau celor pe care ii iubesti".

