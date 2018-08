De ce trebuie să îţi îmbrăţişezi copilul. Beneficiile îmbrăţişarii pentru sănătatea umană

De ce? Citeste in continuare ca sa afli.

Nevoia de a fi imbratisat si alintat incepe cu mult mai devreme decat ne imaginam. A tine copilul in brate cat mai mult timp in primul sau an de viata este de o importanta cruciala pentru dezvoltarea sa echilibrata si formarea caracterului sau viitor. Daca copilul nu primeste suficient contact la nivel de piele cu parintii sai, va avea tendinta sa fie introvertit si lipsit de incredere in sine mai tarziu in viata. Asadar, chiar daca un copil nu cere in mod direct sa fie imbratisat, asta nu inseamna ca nu are aceasta nevoie. In uterul mamei, lichidul amniotic atinge fiecare parte din corpul fetusului, iar aceasta este originea nevoii de atingere indiferent de varsta omului.

Acum doi ani, UNICEF a recomandat ca imediat ce un copil se naste, sa aiba loc contactul direct piele la piele intre mama si nou-nascut. Acest contact il mentine cald atat fizic cat si psihic, pana se acomodeaza cu lumea in care a venit. Aceasta atingere stimuleaza rapid productia de lapte matern si sustine ulterior productia de lapte.

