De ce vomită copilul? Ce trebuie să facă părinţii

Varsaturile sunt ceva diferit fata de momentele in care bebelusul scuipa mancarea din gurita, lucru pe care il face dupa ce mananca. Cand micutul scuipa, totul are loc fara efort, fara sa para ca are stomacul deranjat. In cazul in care el vomita, vei dori sa depistezi cauza, pentru a-ti confirma ca micutul nu e in pericol si pentru a-l ajuta si pe el sa se simta mai confortabil.

Observa cu atent sa vezi daca puiul tau are si alte simptome, pentru a sti cand e cazul sa chemi medicul daca bebe are varsaturi.

Printre posibilele cauze alte acceselor de varsaturi se regasesc:

De ce vomita copilul #1. Indigestie sau supra-alimentare

In primele luni de viata, bebelusul va voma din cauza problemelor legate de hrana, precum supra-alimentarea sau indigestia. O cauza mai rara este alergia la proteinele din lapte.

De ce vomita copilul #2. O infectie virala sau bacteriana

Odata ce bebelusul a implinit cateva luni, o gastroenterita virala (gripa stomacala) sau o alta afectiune a intestinelor este cel mai probabil suspect in astfel de cazuri. Daca un virus ori o bacterie a infectat stomacul sau intestinele bebelusului, alte simptome vor include diareea, pierderea apetitului, durerile abdominale si febra. De obicei, vomatul se opreste in urmatoarele 24 de ore.

De ce vomita copilul # 3. Alte infectii

Congestia sau o infectie respiratorie pot duce la regurgitare, in special in timpul unei reprize de tuse. O infectie a tractului urinar si chiar o infectie a urechii pot cauza greata si provoca voma. De asemenea, varsaturile pot fi un simptom al altor afectiuni grave, precum pneumonia, meningita, apendicita si, in cazuri mai rare, a sindromului Reye.

