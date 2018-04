Decizie ŞOC luată de soţul regretatei Ionela Prodan. N-a mai rezistat şi...

Toni Antohi a stat in toate cele trei zile de priveghi la Capela Cimitirului Bellu distrus de durere. Putine persoane din preajma regretatei Ionela Prodan stiu ca ea s-a recasatorit dupa decesul fulgerator al primului ei sot, Traian Tanase, cu un om simplu, caruia nu i-a placut publicitatea.

Adio, Ionela Prodan! Cântăreaţa a fost înmormântată la Cimitirul Bellu. Scandal şi îmbrânceli la căpătâiul artistei VIDEO

Alegerea s-a dovedit a fi de bun augur, caci barbatul a iubit-o si a divinizat-o pana in ultima clipa.

"A stat tot timpul cu ea la spital, iar cand artista a inchis ochii pentru totdeauna, a fost pur si simplu, distrus! De altfel, s-a vazut si la capela, acolo unde Ionela Prodan a fost plansa de sot cu lacrimi amare. Toni a stat la sicriu, apoi s-a retras intr-un colt si a suferit in tacere! Mai mult, dupa inmormantare, el le-a spus apropiatilor ca nu mai poate sta singur in casa in care a trait alaturi de cantareata si ar vrea sa se retraga la el, in Moldova", au dezvaluit persoane din familie pentru Ştirile Kanal D.