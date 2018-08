Soţia bărbatului care a murit în timp ce încerca să salveze o femeie de la înec: Vreau salvamari responsabili în România

Elena și Dan Dumitrache au ajuns la Mangalia joi, în minivacanța de Sfânta Maria. Erau împreună cu frații bărbatului, dar și cu nașii lor. În septembrie, cei doi soți care se iubeau atât de mult ar fi împlinit nouă ani de la căsătorie și voiau să marcheze astfel momentul, fiind de altfel prima dată când plecau singuri, fără să-i aibă alături și pe copiii lor.

Prima zi de concediu a fost perfectă, „o zi memorabilă", așa cum spune Elena, soția lui Dan, și nimic nu prevestea nenorocirea.

„Eram așa de fericiți, eram liniștiți, iar eu împăcată că suntem cu nașii, cu frații lui", spune femeia.

Vineri dimineață însă a venit nenorocirea care a picat ca un trăsnet! Au mers la plajă încă de la primele ore ale dimineții. La un moment dat, în mare, o femeie se lupta cu valurile pentru viața sa. Cel mai probabil, fusese luată de curenții marini foarte puternici și dusă mai departe de mal. Atunci, Dan s-a ridicat de lângă cei dragi și s-a avântat în mare încercând să ajungă la femeie și să o salveze. I s-a alăturat un alt turist, care s-a aruncat și el în valuri.

„Când Dan al meu a intrat în mare, nu era niciun salvamar pe plajă, altfel nu ar fi intrat. Femeia nu era din grupul nostru, însă el a intrat din altruism și din dorința pe care o avea mereu, aceea de a salva oameni. A fost asistent medical și pe secție asta a făcut tot timpul. Mereu a fost foarte săritor. L-am văzut când a intrat și apoi când mi l-au scos încleștat", povestește soția lui Dan, potrivit Libertatea.

Femeia spune a observat un singur voluntar, care la un moment dat a intrat în mare încercând să-l salveze pe Dan, însă acesta nu ar fi avut nici măcar un colac. În plus, vârsta lui înaintată și-ar fi spus cuvântul în lupta cu marea învolburată.

„Acest voluntar care a încercat să ne ajute a făcut ce a putut și el, însă nu avea un colac, nu a avut un binoclu, nu o șalupă, când a intrat după Dan avea pantalonii uscați. Dacă acest om ar fi avut o barcă, Dan al meu trăia. Apoi am găsit un salvamar pe care l-am implorat să mă ajute, dar care nu a avut niciun pic de compasiune, mi-a vorbit urât fără să-i pese că sunt o soție care și caută bărbatul luat de apă. M-a întrebat de ce a intrat în apă, i-am spus că a intrat să salveze o viață pentru că ei nu erau acolo și atunci mi-a vorbit și mai urât, fără pic de compasiune", mai spune femeia.

Buzoianca mai spune că steagul roșu a fost ridicat pe plajă după ce valurile i-au luat bărbatul, idee susținută și de către unii martori ai tragediei, care au postat diverse mesaje pe conturile de Facebook ale soților Dumitrache.

„Eu am fost pe acea plajă de la ora 7.00, în momentul când s-a produs tragedia nu era prezent niciun salvamar, deși era trecut de ora 8.30, iar ei au program de la ora 8.00, cel puțin 15 minute l-am văzut în apă la câțiva metri de geamandură, până a dispărut de tot. Dacă salvamarul era la datorie putea fi salvat cu siguranță. După ce au apărut televiziunile să filmeze au apărut și 5 salvamari care au pus repede steagul roșu și au intrat în apă să îi filmeze că ei își fac treaba, am fost pe acea plajă 5 zile și în fiecare zi a fost un singur salvamar care se ocupa să facă loc unei salupe care plimba turiști contra cost și atât. Inclusiv când a ieșit cadavrul la suprafață după 3-4 ore salvamarii erau ocupați să dea interviuri și toată lumea din zona digului striga și făcea semne că plutește ceva în apă", povestește un martor al tragediei pe contul de Facebook al soților Dumitrache.

Aceiași martori spun că steagul roșu care interzice accesul turiștilor în mare a fost arborat după ce buzoianul a fost luat de ape.

„Eu am fost acolo când s-a întâmplat și steagul roșu nu era arborat deoarece salvamarul nu era prezent la 8.30, deși are program de la ora 8.00 steagul a fost pus repede când au venit televiziunile să filmeze, și te asigur că dacă salvamarul era prezent la ora 8.00 putea fi salvat cu siguranță, am văzut tot ce s-a întâmplat", spune un alt martor al nenorocirii.

Elena, soția eroului de la Mangalia, spune că i-a jurat bărbatului său că-l va răzbuna. Vrea ca după moartea prematură a iubitului ei soț plajele din România să fie amenajate, salvamarii să fie dotatți cu ce este necesar pentru a salva vieți, astfel încât drame ca cea pe care o trăiește ea să nu se mai întâmple.

„I-am jurat lui Dan al meu că-l voi răzbuna, iar pentru mine răzbunarea asta va însemna să obțin nu bani, pentru că nu vreau bani, nu vreau ca ai mei copii să trăiască din banii câștigați de pe urma morții tatălui lor, ci vreau ca toate plajele din România să fie amenajate corespunzător, salvamarii să fie oameni responsabili, conștiincioși, să vină la program și să respecte programul, să le vorbească frumos si cu blândețe oamenilor, nu așa cum mi-au vorbit mie. Să fie oameni specializați să-și exercite această meserie pentru a nu mai fi și alte pierderi de vieți omenești. Voi face o plângere penală, însă nimic nu mi-l mai aduce înapoi. Băiatul nostru mă întreabă de ce a rămas orfan', spune Elena, îngenunchiată de durerea pricinuită de pierderea soțului ei.

Şeful salvamarilor din zona Mangalia 23 August, Vasile Borteș, care neagă varianta relatată de către martorii tragediei și de familia și prietenii lui Dan Dumitrache, tânărul luat de valuri.

„Era steagul roșu sau nu? Vă spun eu că era! E de o săptămână arborat steagul roșu în tot sudul litoralului și așa va fi până vineri și apoi iar de lunea viitoare. Nu era permisă îmbăierea, dar cine ascultă? Salvamari erau pe plajă. Acești salvamari înainte salvaseră două fetițe și pe tatăl lor. Știți ce o să fac de anul viitor? Când va fi steag roșu îmi retrag salvamarii și atunci Dumnezeu cu mila. A cui e vina că nu se respectă? Sunt oameni care intră în mare deși e steagul roșu! Nu se respectă nimic. Steagul roșu trebuie să fie asimilat cu semaforul. Când e roșu nu treci strada, când e roșu la mare nu intri în apă", spune Borteș.

Bărbatul spune că la momentul tragediei pe plaja Laguna din Mangalia ar fi fost șase salvamari.

„Pe zona mea de responsabilitate am salvamari, nu e vorba de deficit. Am 78 de salvamari. Pe o plajă sunt de la 3.000 la 7.000 de turiști. Ce să facă și ei?! Lumea trebuie să înțeleagă că salvamarii nu sunt niște superoi, sunt și ei oameni normali. Suntem chinuiți de frica de a nu se întampla ceva rău și exact atunci se întâmplă. Lumea trebuie să știe: curenții marini sunt perfizi", mai spune salvamarul.

Acesta recunoaște că Dan Dumitrache, care s-a aruncat în valuri cu intenția de a salva o femeie aflată în pericol, s-a comportat exemplar, asemenea unui erou.

„Omul acesta a fost un erou. A încercat să-și depășească atribuția cetățenească, condiția umană. Sunt convins că a încercat să salveze femeia. Nu s-a înecat aiurea. Împotriva naturii nu te poți pune, dar pe de altă parte fiecare are un destin", mai spune seful salvamarilor din sudul litoralului românesc.

Dan Sebastian Dumitrache, buzoianul de 34 de ani care a pierit în valuri încercând să salveze o femeie aflată în pericol de înec, va fi condus marți pe ultimul drum. El va fi înmormântat în cimitirul din Joseni, comuna Berca, localitatea sa natală. Era căsătorit și avea doi copii mici, un băiat de opt ani și o fetiță de doi ani și jumătate. Era asistent medical la Ojasca, asemenea soției sale.