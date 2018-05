Declaraţii EXPLOZIVE ale lui Florin Talpan. Cum s-a dat de gol Gigi Becali: DOVADA că n-a deţinut niciodată MARCA STEAUA

Florin Talpan a declarat că este sigur că va câștiga procesele pentru palmares și cel în care îi cere lui Gigi Becali 37 de milioane de euro. Juristul CSA Steaua a dezvăluit că Gigi Becali a scris în cartea lui că numele STeaua aparține Ministerului Apărării Naționale.

Gigi Becali, la o DECIZIE de FALIMENTUL FCSB. Reacţia după ce a pierdut MARCA STEAUA: "Mergem la Curtea Europeană de Justiţie!"

"Sunt foarte fericit că am ajuns la acest rezultat. Acesta este adevărul. Brandul Steaua a fost înregistrat fraudulos, cu rea credință. Toate documentele depuse la dosar, ca probe, arată că acordul de folosire al mărcii este pentru Asociație, nu către FCSB. Becali a avut niște avocați... A avut o apărare foarte slabă. Nu au făcut doar să inducă în eroare Instanțele. Au vorbit mult și fără logică. Eu, dacă eram avocatul lui Becali, aș fi făcut mai multe decât avocații plătiți cu sute de mii de euro. Nu știu dacă ați citit cartea lui Gigi Becali, Becali și Steaua, dar la pagina 24, alineatul 2, chiar Becali recunoaște că numele Steaua e al Ministerului Apărării Naționale. Fiind jurist am încercat să sap și să am cât mai multe probe la dosar. Becali nu avut niciodată brand-ul Steaua și a folosit marca fraudulos. Trebuia să se aștepte că se va ajunge în acest moment", a declarat Florin Talpan la Pro X.

Florin Talpan, MESAJ INCREDIBIL pentru Gigi Becali după ce Armata a câştigat procesul pentru MARCA STEAUA

"Să arate Becali cum a ajuns în Liga 1. Este un club înființat în 2003. Clubul Sportiv al Armatei nu le-a dat acordul de a folosi numele. FIFA și UEFA nu cunosc în detaliu acest caz. Pe 9 mai este doar un termen în procesul pentru recuperarea prejudiciului. Nu va fi o decizie finală. Sunt convins că vom avea și acolo câștig de cauză. Eu voi încerca să recuperez suma de 37 de milioane de euro. Există și un proces palmares. Încă nu avem un termen de judecată. Vom face toate demersurile pentru a demonstra că palmaresul aparține Clubului Sportiv Steaua", a mai spus Florin Talpan la Pro X.

Lovitură TERIBILĂ pentru GIGI BECALI. Instanţa a decis: FCSB nu e STEAUA!

Ce a scris Gigi Becali în carte: "Lucrurile nu erau, însă, perfect așezate, așa cum zice și expresia, era un pas înainte. Nea Viorel (n.r. - Viorel Păunescu) și cu cei de la MApN au rămas cu stadionul, cu numele, cu terenurile și clădirile, eu dețineam controlul asupra noii societăți și veneam cu banii. Dar era ok".