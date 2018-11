EXATLON ROMANIA. Declaraţiile momentului despre Giani Kiriţă. "Este un misogin". Ce spune o fostă concurentă din echipa lui

Scandalurile se ţin scai la Exatlon de când Giani Kiriţă a intrat în competiţie, în calitate de antrenor, scrie wowbiz.ro. Fostul "câine" a "muşcat" din adversari fără milă, în special din "Războinice"!

Astfel, pe Ana Otvoş "Vulturul" a catalogat-o drept "femeia bărbat", iar despre Mădălina a spus că este "praf pe traseu", lucru ce a dus la multe discuţii şi chiar la gesturi obscene ce au generat adevărate cutremure în Republica Dominicană.

Mai mult, nici reprezentantele Evei din echipa "Faimoşilor" nu au scăpat de tirul verbal al lui Giani. Conflictul uriaş avut cu Roxana Vancea de pildă a determinat-o pe vedetă să renunţe la concurs şi să îl acuze pe ex-dinamovist că ar fi un "misogin"!

Giani Kirita are probleme cu femeile la Exatlon! "El nu este asa".

În urma acţiunilor mai mult sau mai puţin ortodoxe ale controversatului antrenor, s-a născut fireşte întrebarea dacă Giani Kiriţă are probleme cu femeile la Exatlon sau in general?

Ei bine, în mod surprinzător, răspunsul a venit chiar de la o fostă competitoare "faimoasă" din sezonul anterior, Geanina Stana!

"Giani a fost ok în primul sezon. Ne cunoştea caracterele, se purta decent cu toată lumea. Nu pot să spun că este misogin pentru că accepta şi punctele de vedere ale noastre, ale fetelor, ne lăsa să alegem, nu ţinea morţiş să facem ca el. Am mai spus asta de câteva ori, noi îl preţuim. Nu cred că este misogin. Eu nu l-am văzut aşa în primul sezon şi nici acum nu mi se pare misogin", a declarat Geanina.