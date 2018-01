Declinul demografic s-a redus în noiembrie, ca urmare a creşterii natalităţii

Prin comparaţie, în noiembrie 2016, sporul natural negativ a fost de 6.991 de persoane.

În noiembrie 2017 s-au născut 15.319 de copii, cu 2.680 mai puţini decât în luna octombrie 2017 şi cu 922 mai mulţi decât în noiembrie 2016.

Totodată, s-au înregistrat 21.715 decese, cu 258 mai puţine decât în luna octombrie 2017 şi cu 327 mai multe decât în noiembrie 2016.

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în noiembrie 2017 faţă de aceeaşi lună a anului anterior, fiind înregistrate 93 de decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 11 mai puţine decât în urmă cu un an. Comparativ cu octombrie 2017, numărul copiilor de sub un an decedaţi este mai mic cu 2.

În întregul an 2016, în România au murit 1.381 copii cu vârsta sub un an, comparativ cu 1.503 în 2015.

Potrivit ultimelor statistici oficiale, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană, cu o rată de 7,6 decese / 1.000 născuţi-vii în 2016, faţă de o medie de 3,6 decese / 1.000 născuţi-vii la nivelul UE.

Datele oficiale mai arată că, în luna noiembrie, s-au înregistrat 7.612 căsătorii, cu 5.531 mai puţine decât în luna octombrie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.447, cu 293 mai puţine decât în luna octombrie 2017.

Populaţia rezidentă în România a scăzut în 2016 cu 122.000 de persoane, ritm accelerat faţă de cel din anul precedent, principala cauză fiind emigraţia tot mai intensă, la care s-a adăugat declinul demografic.

La 1 ianuarie 2017, populaţia rezidentă în România număra 19,638 milioane persoane, arată statisticile oficiale. Anterior, la 1 ianuarie 2016, populaţia rezidentă era de 19,76 milioane persoane.

