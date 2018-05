Dedeman face angajări în ţară. Caută oameni care au cel puţin studii medii

Dedeman angajează casieri. Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii, abilităţi de comunicare, de lucru în echipă, e harnic şi cinstit.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Dedeman angajează pe postul de coordonator transport marfă.

Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin studii medii, experienţă relevantă în transportul materialelor de construcţii, cunoştinţe tehnice despre mijloacele auto, are abilităţi de coordonare şi dezvoltare a echipei, de organizare, planificare şi prioritizare a activităţilor, de comunicare şi de analiză. E, de asemenea, harnic, onest, responsabil.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Dedeman angajează consultanţi vînzări. Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin studii medii, excelente abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, e dispus la efort fizic, e harnic, onest, responsabil.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.

Dedeman angajează pe postul de dispecer monitorizare.

Candidatul potrivit pentru acest post are atestat de agent de pază, atenţie distributivă, capacitate de analiză, are simţ dezvoltat al responsabilităţii, e onest, nu are antecedente penale, e harnic şi orientat către clienţi şi către învăţare.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Dedeman angajează pe postul de tehnician service şi închirieri scule. Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii sau a absolvit şcoala profesională, are cel puţin un an experienţă în domeniu, e dispus la deplasări şi program prelungit, are permis de conducere categoria B şi e cinstit.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.



