Delia revine cu un nou single. Ascultă "Du-te-mă" VIDEO

Videoclipul piesei "Du-te-mă" a fost filmat și regizat de NGM Creative (Bogdan Păun și Alex Mureșan, scenariul îi aparține Deliei, iar producția video Loops Production. Videoclipul este energic, colorat, cu o atitudine încrezătoare, dar și amuzantă, autoironică a Deliei. De imaginea artistei, s-au ocupat Alexandru Abagiu (make-up), Sorin Stratulat (hair) și Hilke Muslim (styling).

"Într-o lume perfectă, femeile au senzația că trebuie să se încadreze în șabloanele inventate de alții. Dragi femei, cereți-vă drepturile! Și nu vă mai înfometați! Pofta de mâncare înseamnă poftă de viață! Iubiți-vă mai mult! Și hrăniți-vă sufletele! Nu vă mai persecutați de dragul șabloanelor! Cereți sex și mâncaţi atunci când aveți nevoie! Poftă bună", a declarat Delia.

Artista a lansat la finele anului trecut "Fata lu' tata" (peste 18 000 000 viuzalizări) și "Verde Împărat" (peste 5 milioane de vizualizări).

Tot în 2017, Delia a lansat "Rămâi cu bine" feat. Macanache, o colaborare inedită care s-a bucurat de aprecierea publicului și care peste 34 de milioane de vizualizări pe YouTube. De asemenea, a colaborat și cu The Motans pentru "Weekend", desemnată piesa anului 2017 în România, conform Mediaforest, cu peste 23 de milioane de vizualizări.

Anul trecut, Delia a lansat albumul "Live" care include hiturile artistei "Cum ne noi", "Da, mamă", "Cine m-a făcut om mare", "Ce are ea" și a susținut trei zile de concerte la Sala Palatului, evenimente sold out sub conceptul "Psihedelia".

Single-ul "Du-te-mă" este o co-producție Cat Music și Global Records.