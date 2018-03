Denis Alibec, episod ŞOCANT la naţionala ROMÂNIEI. "De atunci, eu nu am mai contat pe el!"

Victor Piţurcă a dezvăluit că Denis Alibec a avut asemenea derapaje şi la echipa naţională.

"Păi, Alibec, dacă nu are stăpân... Alibec nu are stăpân, da? El, daca aşa a fost educat şi în continuare... Normal. Nu mă întreba pe mine când s-a greşit, cine a greşit... Credeţi că, dacă era el aşa cum credeam la un moment dat că este, nu rămânea la Gică (n.r. - la Viitorul)? Rămânea la Gică şi îl vindea pe bani mulţi. Are o problemă de comportament. Şi eu am avut, prima oară când l-am selecţionat, la selecţionata B, cu Polonia, jucam în Spania. Şi n-a intrat titular, a fost o perioadă de pregătire cu jucătorii pe care îi vedeam eu să vină din spate să joace. L-am scos la încălzire la pauză, s-a încălzit, dar nu a intrat imediat, ci undeva prin minutul 55-60. Pe urmă am aflat de la preparatorul fizic, căruia i-a zis, dom'le, eu dacă mă mai încălzesc cinci minute, nu mai intru în teren. Şi m-am supărat pe preparator, spunându-i că trebuia să îmi transmită imediat, că nu îl mai băgam. Şi aşa... şi de atunci eu nu am mai contat pe el. Şi, din momentul ăla, arrivederci, eu nu am nevoie de jucători de genul ăsta", a spus Victor Piţurcă la Telekom Sport.

Scandal în vestiarul Stelei. "M-am săturat de figurile tale!"

"Ştiam eu mai multe, îţi imaginezi... Bun, dacă ajungea la un nivel şi juca din ce în ce mai bine, normal că îl chemam, că nu sunt nebun să nu chem jucători de valoare la lot. Dar, pentru mine, a fost un semnal în ceea ce priveşte caracterul lui. Asta e situaţia. Însă la FCSB, în momentul ăsta, v-am spus care e problema. Fiindcă nu numai el are un comportament aşa puţin ieşit din cadru", a mai spus Victor Piţurcă.