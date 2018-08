Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, apel pentru cei care au suferit de pe urma gazelor lacrimogene: Nu mai mergeţi la UPU

"Precizare privind efectele pe termen mediu și lung în cazul expunerii la gaze lacrimogene



În urma apariției unor afirmații despre efectele pe termen mediu și lung ale gazelor lacrimogene, mai multe persoane, îngrijorate pentru sănătatea lor, s-au prezentat la unitățile de primiri urgente pentru a fi consultate de medici, după ce au fost prezente în data de 10 august 2018, în Piața Viața Victoriei, la momentul utilizării substanțelor lacrimogene. Persoanele care au venit pentru a fi consultate nu prezentau probleme care să necesite îngrijiri medicale.



În cursul zilei de astăzi, conducerea DSU a luat legătura cu fabricanții substanțelor utilizate, care au confirmat faptul că substanțele indicate sunt fabricate conform standardelor Europene și internaționale. De asemenea, fabricanții au subliniat că astfel de substanțe, precum O – Chlorobenzylidenenmalonnitrile, cunoscute sub denumirea CS, sunt folosite și de alte forțe de ordine din Europa și din lume.



În ceea ce privește efectele pe care le are această substanță asupra corpului uman, ele includ iritarea ochilor, a căilor respiratorii și a pielii, efectele fiind de durată scurtă, cu excepția situației în care expunerea este una de lungă durată și, mai ales, dacă aceasta are loc într-un spațiu închis și nu în aer liber.



Conform recomandărilor Centrului pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, tratamentul expunerii la gazele lacrimogene este unul simptomatic neexistând medicamente specifice sau antidoturi. Astfel, tratamentul se asigură prin spălarea abundentă a ochilor și a feței la momentul expunerii și prin tratamente specifice iritării tegumentelor și a căilor respiratorii, dacă aceasta persistă.



În concluzie, nu este necesară deplasarea populației către unitățile de primiri urgență pentru efectuarea unor controale de rutină pentru simplul fapt că au fost în piață și au fost expuse substantelor lacrimogene, decât în situația exceptională în care există acuze / simptome îngrijorătoare, care necesită consultare unui medic", se arată în comunicatul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Cincizeci de persoane au ajuns la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală în ultimele trei zile, cele mai multe prezentându-se miercuri, pentru a li se face investigaţii după ce au inhalat gaz lacrimogen folosit de Jandarmerie la protestul din 10 august, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Opriţa.

Potrivit acestuia, doar în cursul zilei de miercuri s-au prezentat la spital 30 de oameni, iar luni şi marţi au ajuns alţi 20.

"Corupţia Ucide" a anunţat marţi că Unitatea Specială pentru Decontaminare-Cercetare C.B.R.N. (apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară) a prelevat probe de pe asfaltul din Piaţa Victoriei, grupul publicând şi fotografii cu cei de la Unitatea Specială pentru Decontaminare.

"După cum am spus în comunicatele anterioare, există suspiciunea că s-au folosit şi altfel de gaze în afară de cele CS, permise de Legislaţia Europeană, Convenţia de la Geneva şi ONU. Îmbrăcaţi în celebrele costume de protecţie HAZMAT, specialiştii Protecţiei Civile au făcut măsurători în diferite puncte din zona afectată şi au prelevate probe", mai afirma grupul.

Grupul "Corupţia Ucide" i-a îndemnat pe cei care au fost la protestul din 10 august ca, dacă au reacţii adverse, să meargă la spital.

Jandarmeria Română susţine că gazele iritant lacrimogene folosite de jandarmi sunt achiziţionate de către instituţie exclusiv de la producători autorizaţi şi certificaţi conform legii, aceste substanţe fiind folosite de majoritatea forţelor de poliţie şi jandarmerie europene.

"Gazele iritant lacrimogene folosite de Jandarmeria Română în diferite dispozitive (spray de mână, pulverizator de capacitate mărită sau cartuşe iritant lacrimogene) sunt achiziţionate de către instituţia noastră exclusiv de la producători autorizaţi şi certificaţi conform legii. Menţionăm totodată că aceste substanţe sunt folosite de majoritatea forţelor de poliţie şi jandarmerie europene", a transmis, miercuri, Jandarmeria Română.

