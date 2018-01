Descoperă care sunt alimentele pe care nu trebuie să le mănânci niciodată crude

1. Cartofii

Contin doua substante numite solanina si chaconina, considerate a fi toxice pentru organism daca sunt ingerate in cantitati mari. Cand cartoful este preparat aceste doua minerale scad cantitativ. In plus, cartofii contin si amidon, facandu-i destul de greu de digerat in stare cruda.

2. Vinetele

Ca si cartofii contin solanina. Specialistii sustin ca acest compus duce la inhibarea absorbtiei de calciu. Simptomele pe care le poti experiementa daca consumi vinete crude sunt: stari de voma, crampe, greata si dureri de cap. Gatirea vinetelor va neutraliza solanina.

Citeşte şi Cele patru alimente crude care fac minuni pentru pielea ta. Include-le neapărat în dieta

3. Legumele boabe

Legumele boabe ca fasolea rosie, soia sau mazarea nu trebuie consumate crude deoarece contin si ele substante toxice. Boabele de soia, de exemplu, cand sunt consumate crude, pot declansa probleme ale tiroidei. Alte tipuri de legume cu boabe contin un aminoacid toxic, ce face parte din familia substantei chimice numite cianura. Desi aceste legume pot fi daunatoare cand sunt consumate in cantitati mari, este mai bine totusi sa le eviti. Pentru a indeparta aceste toxine este necesar ca legumele cu boabe sa fie inmuiate in apa sau gatite.

Citeşte continuarea pe Exquis.ro.