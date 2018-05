Descoperă cauzele surprinzătoare ale depresiei şi sfaturile care te vor ajuta să o depăşeşti

Pare simplu, nu-i asa. Insa ce ne facem in cazul in care lucrurile care ne imping spre depresie, spre exemplu ne face placere sa le consumam? Inainte de orice, trebuie sa aflam ceea ce ne face rau si sa actionam in consecinta.

Iata care sunt cei mai comuni stimuli, potrivit Mail Online, care accentueaza depresia fara ca macar sa fiti constienti de efectul negativ pe care il au asupra voastra.



1. Caldura excesiva

Este adevarat ca majoritatea populatiei de pe Terra prefera vremea calda, insa exista si persoane la caldura, ceea ce poate declansa dezechilibre hormonale, iar de aici si pana la depresie nu este decat un singur pas. Se pare ca in timpul temperaturilor excesive in corpul uman exista mai putin hormon tiroidian, si un nivel scazut de energie. In plus, noptile fierbinti or fi potrivite pentru distractie insa reprezinta adevarate cosmaruri pentru cei care isi doresc sa doarma. Iar un om nedormit cade cu usurinta prada depresiei. Acelasi principiu se aplica si apei fierbinti.Se stie de multa vreme ca apa rece iti limpezeste gandurile pe cand dusurile fierbinti te molesesc. Astfel ca atunci cand sunteti stresati nu va grabiti sa intrati intr-o cada cu apa fierbinte. Cu siguranta ca nu veti obtine efectul scontat.

2. Pilulele contraceptive

Ei bine da, specialisti au ajuns la concluzia ca femeile utilizeaza anticonceptionale sunt predispuse depresie spre deosebire de cele care nu folosesc aceste pilule. Studiul a fost realizat in 2005 de catre Universitatea Monash din Australia.

3. Gogosile

Cu siguranta ca nu v-ati fi gandit niciodata sa treceti pe lista neagra celebrele gogosi insa consumul acestora lasa urme adanci atat asupra siluetei, cat si asupra starii de spirit in general. Organismul nostru este un mecanism foarte complex iar orice exces ii provoaca dezechilibre, iar consumul de dulciuri provoaca o crestere brusca a glicemiei. Tocmai de aceea este indicat consumul de alimente care elibereaza energie treptat, precum cereale inegrale. Daca totusi simtiti nu rezistati ispitei ar fi bine sa va opriti la ciocolata – cu peste 85% cacao.

4. Iluminatul excesiv

Un grup de cercetatori de la Universitatea de stat din Ohio a descoperit ca lumina puternica poate afecta negativ creierul. Studiile facute asupra animalelor au demonstrat ca expunerea acestora la o lumina excesiva pentru o perioada indelungata de timp a generat depresia, iar animalele si-au pierdut apetitul.

