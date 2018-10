DESERT DE WEEKEND: Chec pufos

Chec pufos

Mod de preparare Chec pufos

Albusurile se bat spuma, pana devin o spuma tare, Apoi se adauga incet, incet zaharul, apoi galbenusurile, unul cate unul. Se adauga apoi uleiul, faina, praful de copt stins cu o lingurita otet si zaharul vanilat. Se amesteca bine. Apoi se pregateste tava in care punem hartie de copt, se toarna, dar se mai lasa putina compozitie in castron. Aceasta compozitie se amesteca cu cacaoa, apoi se toarna peste chec in tava si se amesteca foarte putin cu o lingurita.

Sau puteti topi o ciocolata mare, neagra, cu putin unt, ca sa nu se lipeasca, apoi puneti usor cu lingurita in aluatul de chec.

Se da la cuptor. Iese un desert foarte bun.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: