Desertul zilei: Chocolate Cake

Mod de preparare

Untul impreuna cu ciocolata rupta in bucati mici se topesc la foc mic. Se adauga si cacaoa si se amesteca. Se lasa deoparte la racit. Ouale intregi se mixeaza impreuna cu un fir de sare si cu zaharul adaugat treptat. Se adauga apoi untul topit impreuna cu ciocolata, faina care a fost amestecata in prealabil cu praful de copt si esenta de rom. Aceasta compozitie se toarna intr-o tava in care s-a pus hartie de copt si se coace la cuptorul incalzit, la 180 de grade, timp de 25-30 de minute.

Cand este gata se rastoarna intr-o alta tava si se lasa la racit.

Pentru crema se pune intr-o cratita smantana impreuna cu ciocolata rupta in bucati mici,cacaoa,zaharul si cafeaua ness. Se amesteca continuu cu o lingura de lemn iar cand s-a topit ciocolata si s-a format o crema groasa ca smantana se ia de pe foc. Cand s-a racit se da la frigider timp de 30-45 de minute. Se mixeaza apoi pana se ingroasa crema. Aceasta crema se pune peste blat. Se da la frigider 2-3 ore. Se orneaza dupa preferinta.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: