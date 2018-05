Mixam ouale cu zaharul pana devine ca o crema, adaugam uleiul, esenta, praful de copt si faina cernuta. Amestecam cu o lingura care va rezulta un aluat vartos.

Cu o lingurita uda luam si punem in tava tapetata cu hartie de copt „bilute" la copt se vor aplatiza.

Dam tava la cuptorul incalzit cca 10 min, pana se rumesc pe margine fursecurile.

Eu am adaugat deasupra ciocoalata. Am impartit compozitia in 2 in care am adaugat 1 plic de ness.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici.