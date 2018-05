DESERTUL ZILEI: Pandişpan tigrat

Se bat ouale cu zaharul pana se topeste zaharul. Se adauga faina si praful de copt,se incorporeaza in compozitie si se adauga romul si zaharul vanilat. Se imparte aluatul rezultat in doua vase si in unul dintre ele se adauga cacao. Se tapeteaza o tava de chec cu hartie de copt si incepem sa turnam aluatul astfel lingura de compozitie alba in mijlocul tavii, o lingura de compozitie neagra deasupra.

Si repetam procedura pana terminam aluatul. Se da la cuptor la foc mic circa 40 minute.Cand s-a rumenit deasupra se incearca cu un scobitor.Daca nu ramane aluat pe scobitoare inseamna ca pandispanul este gatasi se scoate din cuptor. Se rastoarna pe un fund si se lasa sa se raceasca. Dupa ce s-a racit se taie felii care vor avea aspect tigrat datorita amestecului cu cacao. Mie mi-au iesit diferite modele.

