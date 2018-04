DESERTUL ZILEI: Prăjitură răcoroasă cu kaki şi kiwi

Se prepara blatul mixand albusurile c un praf de sare apoi cu zaharul pana obtinem o bezea consistenta.Se mixeaza galbenusurile cu uleiul apoi se incorporeaza in bezea,se adauga vanilia si faina turnata in ploaie.

Se toarna aluatul in tava in care am pus hartie de copt si dam la cuptor 15 minute, la foc potrivit.

Se desprinde blatul de hartie cu lama unui cutit(cat este blatul cald) apoi se taie in doua jumatati egale

Intr-o tava se fixeaza o forma patrata reglabila de care ne ajutam la montarea prajiturii.

Se aseaza in forma prima jumatate de blat peste care turnam prima crema mixand frisca cu lingura de zahar pudra pana se intareste se mixeaza si cu lingura de smantana apoi incorporam in ea piureul de kiwi obtinul la blender si gelatina hidratata in 75 ml apa rece si apoi topita la bain marin.

Deasupra cremei se presara bucatele ici de fructe de kaki.S vine cu a 2 a parte de blat deasupra,se preseaza usor cu mana. Se prepara a 2 a crema la fel ca prima doar ca adaugam in frisca batuta piureul din fructelede kaki obtinut la blender. Deasupra se presara bucati mici de kiwi.Se da la rece cel putin 2-3 ore inante de a taia prajitura. Ideal ar fi de seara pana dimineata sa fie lasata la frigider.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici.