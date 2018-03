DESERTUL ZILEI: Tort "Aisberg cu pinguini"

1. Se bat bine albusurile cu un praf de sare,apoi cu zaharul turnat ploaie,se zdrobesc galbenusurile si se adauga in albus,esenta si faina amestecata cu cacaoa. Se tapeteaza cu hartie de copt o farma si se coace blatul la foc potrivit. Blatul se lasa sa se raceasca apoi se taie pe orizontal in 3 discuri

2. Se prepara siropul, dand in cateva clocote,apa cu zaharul apoi la sfarsit se adauga si esenta. Se da la racit

3. Se mixeaza frisca apoi se amesteca cu smantana sau iaurtul,cu zaharul pudra si vanilat,cu coaja rasa de lamaie si portocala,apoi se adauga si geletina topita la bain marie,dupa ce a fost inmuiata in apa rece. Compozitia se imparte in doua parti;in una se incorporeaza sucul stors de la lamaie si se toarna intr-o forma care va fi aisbergul tortului si se da la rece cateva ore sa se intaresca. Cealalta jumatate se amesteca cu sucul de portocale si se va turna in strat subtire pe fiecare disc, dupa ce acesta a fost isiropat,se aseaza unul peste altul, intr-o forma sau craticioara,in care am pus niste folie care ne va ajuta sa dam tortul mai usor pe platou iar restul de crema ramas se toarna deasupra si se niveleaza usor. Deasupra se presara jumatate din ciocolata rasa si amestecata cu coaja rasa de portocala.Se da totul la rece cateva ore. De preferat este sa se lase de seara pana dimineata la frigider sa se inchege bine.

4. Dupa cateva ore se scoate tortul din forma,se aseaza pe platou ,se toarna cealalta jumatate din ciocolata rasa si topita si se fixeaza deasupra aisbergul ,inchegat separat. Se orneaza deasupra cu mici pinguini(din ciocolata sau zahar), eu avand din plastic (se indeparteaza atunci cand se va servi tortul). Se va taia in felii subtiri, dupa ce l-am mai tinut cateva minute la rece, pentru a se intari ciocolata de deasupra.

Pofta buna!

