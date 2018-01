DESERTUL ZILEI: Tort cu mere şi cremă de zahăr ars

Mod de preparare Tort cu mere si crema de zahar ars

Intr-o cratita cu peretii inalti se pune la topit zaharul. Dupa ce s-a topit bine se imbraca peretii in zahar si se lasa sa se raceasca. Laptele, ouale, zaharul si esenta de vanilie se amesteca bine si se toarna peste merele taiate felii, care in prealabil au fost asezate in cratita cu zahar ars.

Cratita se aseaza intr-o oala cu apa fierbinte, se introduce la cuptor si se tine pana ce crema se leaga usor (cam 20minute). Intre timp se amesteca ingredientele pentru blat si se rastoarna peste crema de zahar.

Cand blatul s-a copt se scoate si se lasa la racit. Dupa ce s-a racit bine se rastoarna pe un platou si se decoreaza cu frisca si plicul de tort gelee preparat conform indicatiilor de pe plic.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici