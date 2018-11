Detalii cutremurătoare în cazul soţilor găsiţi morţi în ziua de Crăciun. Ce s-a descoperit la aproape un an de la tragedie

Moartea sotilor Maleon a socat o ţară întreagă. Bogdan Maleon, seful Bibliotecii Centrale Universitare, a fost gasit spanzurat cu o curea, iar Anda, soţia sa, a fost gasita pe jos. Inca de la inceput, anchetatorii au mers pe doua variante: crima urmata de sinucidere sau dubla sinucidere.

Totusi, pe rand s-au adus argumente pro si contra pentru ambele situatii. Cert este ca pe data de 25 decembrie 2017 un apel la numarul unic de urgente 112 a fost efectuat la ora 15:40. Atunci s-a anuntat ca sotii Maleon sunt in stare de inconstienta in casa. Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti putin inainte de ora 15:40 de catre profesorul de istorie Liviu Pilat. El a fost cel care a sunat la numarul unic de urgente 112 si a anuntat tragedia. Un echipaj medical a ajuns la fata locului, dar nu a mai putut face nimic pentru cei doi soti.

Procurorii au declarat la scurt timp dupa incident ca primele rezultate ale necropsiei arata ca ambii soti au murit cu opt-zece ore inainte, ceea ce insemna ca unul dintre ei ar fi murit in jurul orei 6 dimineata. Mai mult decat atat, procurorii au precizat ca ar fi vorba despre o dubla sinucidere. Cei doi soti nu s-au sinucis insa in acelasi timp. Din cate se pare, ar fi o diferenta de 2-3 ore.

Exista insa unele aspecte care ridica multe semne de intrebare. Pe raportul finalizat in urma necropsiei scrie clar ca pe cadavrul lui Bogdan Maleon a fost gasita in zona gatului o "urma specifica spanzurarii", iar pe cadavrul sotiei sale in zona gatului a fost gasita o "urma specifica strangularii", scrie bzi.ro.

Procurorii nu au exclus inca nicio varianta, cu toate ca, inca de la inceputul anchetei acestia precizau ca exista sanse foarte mari ca sotii Maleon sa se fi sinucis. Totusi raportul de la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi da destul de multa libertate de interpretare. Nimeni nu se poate insa pronunta, cel putin pana la finalizarea anchetei, daca sotii Maleon s-au sinucis sau daca la mijloc este vorba despre o crima urmata de sinucidere.

Se stia ca sotii Maleon consumasera destul de mult alcool in noaptea de 24 spre 25 decembrie. Rezultatele oficiale au aratat ca Anda Maleon avea o alcoolemie de 2,40 miligrame alcool pur in sange, iar Bogdan Maleon avea o alcoolemie de 1,70 miligrame alcool pur in sange. In urma analizelor specifice facute in cadrul Institutului de Medicina Legala (IML) Iasi s-a mai stabilit ca in urina Andei exista o imbibatie alcoolica de 3,25 miligrame, iar in cazul lui Bogdan exista 2,95 miligrame de alcool pur. Pana acum aceste date nu au fost prezentate si probabil ca nu vor fi prezentate vreodata in mod oficial. Cert este ca ambii soti se aflau sub influenta bauturilor alcoolice cand au incetat din viata.

La scurt timp dupa producerea acestei nenorociri, se vehicula din ce in ce mai des o varianta. Se banuia ca Bogdan si-ar fi gasit sotia spanzurata, apoi si-ar fi pus capat zilelor. Cert este ca Bogdan a fost gasit spanzurat cu o curea, avand urme specifice, iar urmele de pe gatul Andei nu pareau a fi la fel, ceea ce inseamna ca nu s-a folosit aceeasi curea.

În cursul acestei anchete au fost audiate zeci de persoane. Vecinii familiei Maleon, cunoscutii si chiar colegii sotilor au fost audiati pentru a se afla ce s-a intamplat. Mereu au fost vehiculate mai multe variante. S-a discutat inclusiv de relatii extraconjugale si s-au incercat orice legaturi pentru aflarea adevarului.

Mai mult decat atat, au fost ridicate imagini de pe camerele de supraveghere din zona in care locuia familia Maleon pentru a exclude o posibila mana criminala.

In casa familiei nu a fost gasit vreun bilet de adio sau orice altceva care sa duca direct catre o sinucidere si nici nu au fost gasite indicii clare care sa duca spre omor. Sotii Maleon locuiau singuri si nu aveau copii. Practic din casa lor era destul de greu sa se afle informatii. Cativa prieteni apropiati au oferit detalii importante in ancheta, insa nu suficiente.

Citeşte şi Mama Andei Maleon, MESAJ CUTREMURĂTOR pe Facebook. Ce a spus despre DUBLA SINUCIDERE de la IAŞI