Detalii ŞOC despre cel mai tare transfer reuşit de Gigi Becali. Fotbalistul a fost ameninţat: "Te distrug dacă nu semnezi cu Steaua!"

Nicolae Stanciu s-a transferat de la FC Vaslui la Steaua, actuala FCSB, în 2013, când era reprezentat de impresarul Florin Manea. Acesta a povestit la GSP live detaliile incredibile ale mutării!

"Porumboiu avea nevoie de bani, dar eu am vorbit și cu Becali. Am primit oferta de la Steaua și am mers la Nicușor: uite, avem ofertă de la Steaua și de la Spartak Moscova, dar trebuie să mai așteptăm. E decizia ta, nu te pot influența! Mi-a spus să mai așteptăm. Erau mai mulți bani pentru toată lumea dacă mergea în Rusia. Într-o seară, eu am plecat în Uruguay pentru a rezolva o problemă, iar o mașină s-a dus la Vaslui pentru a-l semna neapărat pe Stanciu. A fost amenințat, înjurat. I s-a spus: dacă nu semnezi cu Steaua, te distrug! Anamaria Prodan a consultat transferul. Stanciu a pierdut 60.000 de euro în acel moment", a spus Florin Manea.

Nicolae Stanciu a ajuns la Steaua pentru 700.000 de euro, fiind vândut în 20016 la Anderlecht pentru 8,8 milioane de euro.