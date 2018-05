Dezastru TOTAL pentru Gigi Becali. Anunţ devastator: "FCSB, retrogradată de FRF în LIGA 5!"

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, este increzator ca in scurt timp echipa pentru care a luptat in instante va ajunge in Liga 1 si va invinge gruparea lui Gigi Becali. Asta daca nu cumva FRF va lua o decizie radicala si va retrograda clubul din Liga 1 in Liga 5!

Juristul este sigur ca CSA Steaua va promova pana in prima liga chiar daca Gigi Becali a anuntat ca va incerca sa-i opreasca in liga a treia.

"Daca esti un om cu frica lui Dumnezeu, asa cum spune dumnealui, nu cred ca trebuie sa ne punem bete in roate. Cred ca trebuie sa fim oameni si sa ne ajutam. Nu inteleg cum ne poate pune bete in roate. Ne vom face o echipa puternica si solida si sunt convins ca putem bate si FCSB in scurt timp. Daca nu intre timp cei de la FRF nu ii retrogradeaza in liga a cincea", a declarat Florin Talpan la Pro X.

