DEZLEGARE LA PEŞTE: Hamsie de mare prăjită

Hamsie de mare prajita

Mod de preparare Hamsie de mare prajita

Se curata fiecare pestisor de intestine cu lama unui cutitas apoi se spala in mai multe ape reci si se lasa sa se scurga in strecuratoare cateva minute dupa care se sareaza si pipereaza dupa gust.Se insira pe scobitori de bambus cate 5-6 pestisori,infigand in scobitoare fiecare peste, in partea de sus, la caop (prin ochi), se tavalesc prin faina sau pesmet si se prajesc pe ambele parti in ulei incins pana se runmenesc bine. Se scot pe servetel absorbant pentru a scapa de surplusul de ulei. Se servesc crocanti,cu tot cu oase,fara cap alaturi de o salata racoroasa din ardei kapia prajiti.

