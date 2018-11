DEZLEGARE LA PEŞTE: Plăcinta de peşte

Placinta de peste

Mod de preparare Placinta de peste

Se curata si se spala bine legumele, se toaca marunt dupa placul fiecaruia. Apoi se pune untul intr-o tigaie incapatoare la topit, apoi se adauga legumele, sare, piper, condimente, eu am pus morcovii primii, apoi restul, se calesc pana se rumenesc un pic la foc iute, cam 10 min, apoi se lasa putin la racit. Intre timp tapetam o tava patrata cu unt si cu pesmet si punem jumatate din cantitatea de peste (in cazul meu 2 bucati). Cand legumele s-au racorit adaugam ouale batute, smantana, patrunjelul si o lingura de pesmet, turnam amestecul in tava si apoi restul de peste. Bagam tava 15-20 de min la cuptor, apoi adaugam cascavalul ras si mai lasam inca 15 min.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: