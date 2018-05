Dezvăluire şocantă a lui Cătălin Cazacu la doar câteva zile de la întoarcerea de la Exatlon. De ce se temea să rămână singur în coteţ

Catalin Cazacu, unul dintre cei mai indragiti concurenti de la Exatlon, a povestit ce s-ar fi intamplat daca ar fi ramas singurul "faimos" in competitia din Republica Dominicana, scrie stirilekanald.ro.

Pe deja celebrul "vultur" nu l-au marcat accidentarile de pe traseu sau lipsa mancarii, ci lui de alte lucruri ii era teama la fata locului.

De pilda, Catalin Cazacu a avut probleme mari la Exatlon cu spatiile inchise! De altfel, el a si dezvaluit de ce nu si-ar fi dorit sa stea singur in cotet daca ar fi ajuns in faza finala. "Asa cum am mai spus, nu pot sta fara cineva, izolat! Sincer, imi este frica de intuneric! De aceea, eu i-am si spus lui Vladimir cand am plecat la ultima mea Arena, ca sper ca eu sa plec acasa, fiindca daca o sa fiu singur in cotet, am sa o iau de nebun prin camp! Pe de alta parte, in alta oridine de idei, in ianuarie, cand am plecat de acasa, am crezut ca nu am sa fac nici 25 % din lucrurile pe care le-am realizat in Republica Dominicana, asa ca, poate as fi putut rezista si in bezna! Niciodata sa nu spui niciodata", a spus "faimosul".