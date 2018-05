Dezvăluiri cutremurătoare despre felul in care a murit tatăl lui Giani Kiriţă: "L-a gasit în casă, cu gura sparta! Avea doar 46 de ani"

In ciuda faptului ca este o fire vulcanica si tot timpul ai senzatia ca ar sari la gatul cuiva, Giani Kirita are o poveste de viata tulburatoare! Putini stiu ca fostul mare fotbalist nu a avut o relatie apropiata cu tatal sau, care l-a parasit la varsta de trei ani! De atunci, barbatul nu s-a sinchisit sa ii plateasca vreodata pensie alimentara sau sa ii dea vreun leu de buzunar!

“Faimosul” de la Exatlon a fost lipsit de dragostea de tata, asa cum spuneam, inca de mic, intrucat Constantin Kirita nu a mai vrut sa stie mai nimic despre baiatul lui.

“Nu i-a pasat niciodata de Giani! Il mai lua din cand in cand la el, insa fara sa ii dea ceva! Va vine sa credeti ca, in viata lui, nu i-a cumparat o pereche de tenisi, in conditiile in care baiatul meu se ducea la fotbal! Poate tocmai de aceea, el nu a vrut sa auda de tatal lui si mereu spune ca nu a avut tata, la orice interviu pe care il da, fiindca acesta a fost adevarul”, a declarat doamna Niculina, mama lui Giani Kirita, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mama lui Kirita a fost cea care l-a crescut pe fostul capitan al dinamovistilor, dar si pe sora lui! Fostul ei sot a preferat dupa divort sa se devina un singuratic si sa isi inece amarul intr-un pahar de alcool!

“Toata lumea din sat stia ca el nu se interesa de copii! In plus, incepuse sa bea si nu l-a mai tentat nici sa isi faca o noua familie! A si murit de tanar, la doar 46 de ani! Giani a fost socat cand a aflat, desi, repet, nu erau deloc apropiati, si avea deja 18 ani! Constantin a fost gasit nemiscat in casa de soacra mea, cu gura sparta! Cu putin timp inainte, la serviciu, el se accidentase dur la maxilar si nu s-a dus la doctor, lucru ce i-a fost pana la urma fatal! Medicii care au venit sa constate decesul au spus ca infectia de la dinti a ajuns imediat la creier si, de aici, totul s-a sfarsit”, a spus Niculina Kirita, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro