Dezvăluiri halucinante după sinuciderea creatoarei de modă. "Nu este o surpriză pentru mine, suferea de..."

Sinuciderea sa "nu este complet neaşteptată pentru mine", a dezvăluit Reta Saffo, în vârstă de 57 de ani, sora mai mare a creatoarei de modă.



"Am mers de mai multe ori în Napa Valley, California, şi la New York în ultimii trei-patru ani pentru a o ajuta să înceapă un tratament de care avea nevoie (ce implică spitalizare)", a continuat Reta Saffo, care locuieşte în prezent în statul american New Mexico.



Ea mai spune că a fost "foarte aproape" de a-şi convinge sora mai mică să se interneze într-un spital din Connecticut, specializat în tratarea dependenţelor şi a tulburărilor mintale, frecventat de numeroase celebrităţi.



Însă creatoarea de modă nu a putut niciodată să facă acest pas, tratându-şi cu alcool unele dintre crizele pe care le avea, potrivit surorii sale.



În copilărie, Kate Spade "a fost întotdeauna o fetiţă foarte nervoasă şi am sentimentul că tot stresul şi presiunea pusă de brandul ei (KS) au declanşat ceva, iar ea a devenit maniaco-depresivă", a adăugat Reta Saffo.



Potrivit site-ului TMZ, care citează surse din Poliţia americană, Kate Spade ar fi suferit de depresie în ultimele săptămâni, după despărţirea de soţul ei, Andy Spade, care dorea să divorţeze.



Reacţiile celebrităţilor după decesul creatoarei Kate Spade, care a murit la vârsta de 55 de ani, s-au înmulţit în presa internaţională începând de marţi seară.



Anna Wintour, redactor-şef al revistei americane Vogue, a dorit să salute talentul "unei femei autentice".



"Kate Spade avea darul de invidiat de a înţelege exact ce voiau să poarte femeile din lumea întreagă", a declarat Anna Wintour într-un comunicat.



Specialistă în accesorii, Kate Spade a devenit cunoscută mai întâi cu ajutorul unei linii de genţi şi poşete, care combină designul clasic cu elemente moderne.



"Şi-a lansat brandul într-o epocă în care toată lumea credea că definiţia unei poşete era exclusiv europeană, promovată de case de modă foarte vechi. Şi atunci a intrat în scenă această tânără femeie profund americană, care a schimbat totul", a adăugat Anna Wintour.



"Dispariţia tragică a lui Kate Spade ne reaminteşte într-un mod dureros faptul că nu cunoaştem durerea celor din jur şi nici greutăţile care îi apasă", a scris Ivanka Trump într-un mesaj publicat pe Twitter.



Ea le-a îndemnat, ca multe alte celebrităţi americane, pe persoanele care suferă de depresie să telefoneze la un număr special, disponibil la nivel naţional, operat de un serviciu de prevenire a sinuciderilor.