Bombă în showbiz. Cătălin Botezatu, după ce a spus cum se comportă vedeta în pat, aproape de căsătorie cu Bianca Drăguşanu

"Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta cu cineva. Mi-a plans in brate de multe ori dupa diferite divergente avute cu oameni pe care ea i-a ajutat. Ea se macina mult cand este atacata gratuit, chiar daca nu o arata. Am mai remarcat de la inceput la ea si ca este o fata inteligenta si ambitioasa", a spus Bote, potrivit wowbiz.ro.

Citeşte şi Cătălin Botezatu a spus cum este Bianca Drăguşanu în pat. Cum se comportă blonda când face dragoste. "Ştie să fie şi curvă..."

In urma cu cativa ani, imediat dupa despartirea de fosta prezentatoare tv, designerul a spus ca a iubit-o foarte mult pe Bianca si a marturisit ca si-a dorit un copil cu ea.

"Bianca este o mama foarte buna, iar eu am remarcat potentialul asta al ei cand eram impreuna. La un moment dat am vrut sa ma casatoresc cu ea si sa avem o fetita, dar, cum am mai spus, Bianca este o pasare care nu poate fi tinuta intr-o colivie, nici macar intr-una de aur", a mai spus creatorul de moda.