Diabetul gestaţional poate provoca naşterea prematură sau chiar moartea fătului. Vezi ce trebuie să faci în sarcină

Este foarte important sa te documentezi inainte de a lua masuri in ceea ce priveste diabetul gestational.

Doctor Silviu Istoc, medic specialist obstetrica-ginecologie explica pe indelete ce inseamna diabetul gestational, care sunt cauzele si simptomele lui, dar si ce tratament poti urma:

Ce este diabetul gestational?

Diabetul gestational apare doar in timpul sarcinii. Acest lucru vine ca urmare a nivelului ridicat de zahar in sange, chiar daca aceste niveluri au fost normale inainte de a ramane insarcinata. Daca te confrunti cu aceasta problema, afla ca poti avea in continuare un copil sanatos, desigur cu ajutorul indrumarilor medicului tau. Tot ce trebuie sa faci este sa mentii echilibrul glucozei din sange. De obicei, dupa nasterea copilului, diabetul gestational dispare. „De asemenea si hipertensiunea isi pune o amprenta destul de mare asupra aparitiei diabetelui, dar daca aceasta este tinuta sub control cu o dieta sanatoasa la care sa adaugi exercitii fizice si dupa caz un tratament adecvat, te poti bucura linistita de sarcina", ne spune Dr. Silviu Istoc, medic specialist obstetrica-ginecologie.

Gravidele care nu primesc tratament pentru acesta afectiune risca sa dea nastere unor bebelusi foarte mari, din moment ce zaharul suplimentar din sangele mamei merge catre fetus. Bebelusii foarte mari au sanse mai mari sa sufere leziuni la nasterea naturala, pentru ca sansele de a se bloca pe canalul nasterii sunt mai mari. De aceea, in cele mai multe cazuri in asemenea situatii se opteaza pentru cezariana.

Cauze si simptome

In timpul sarcinii, placenta produce hormoni care pot duce la acumularea de glucoza in sange. De obicei, pancreasul poate produce suficienta insulina pentru a face fata acestei situatii. In caz contrar, nivelul glicemiei va creste si astfel va aparea diabetul gestational.

Poti face diabet gestational daca ai fost supraponderala inainte de a ramane insarcinata, ai nivelul ridicat de zahar din sange, ai un istoric familial de diabet, ai mai avut diabet gestational intr-o sarcina anterioara, ai hipertensiune arteriala sau alte complicatii medicale. In timp ce multe femei care au diabet gestational nu prezinta nici un simptom, o mica parte se pot confrunta cu un apetit anormal de crescut, sete sau oboseala. De aceea este extrem de important sa nu ratezi nici un consult de rutina.

Diagnostic si tratament pentru diabetul gestational

„De obicei, diabetul gestational apare in a doua jumatate a sarcinii. Medicul va verifica daca ai aceasta problema intre saptamanile 24 si 28 ale sarcinii. Pentru a testa daca te confrunti cu aceasta problema, vei bea rapid o bautura dulce. Acest lucru va creste nivelul de zahar din sange si astfel o ora mai tarziu, vei face o analiza de sange pentru a observa cum s-a comportat corpul tau dupa consumarea bauturii. Daca rezultatele arata ca nivelul glicemiei este mai mare decat valoarea normala (de la 130 mg/dl), vei avea nevoie de inca o analiza", afirma Dr. Silviu Istoc, medic specialist obstetrica-ginecologie.

Tratamentul pentru diabetul gestational nu este unul complicat. Ce trebuie sa ai in vedere este ca de 4 ori pe zi va trebuie sa verifici nivelul de zahar din sange. O dieta sanatoasa oferita de medic te va ajuta sa ai un echilibru asupra acestei probeleme, iar cel mai important nu trebuie sa renunti la sport. Poti merge la o plimbare sau chiar poti executa exercitii fizice speciale pentru femeile gravide. In acest timp medicul tau ginecolog va urmari greutatea pe care o acumulezi pe timpul sarcinii si te va informa daca este necesar consumul de insulina sau a altui medicament pentru tratatarea diabetului.

In cazul in care ai mai avut diabet gestational intr-o sarcina anterioara, sansele de a face din nou sunt de 60%. Mai mult decat atat, peste jumatate din femeile care au avut diabet gestational dezvolta diabetul de tip II in 10 ani de la sarcina, de aceea este foarte important ca obiceiurile sanatoase de dieta si activitate fizica sa fie mentinute dupa sarcina.