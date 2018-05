Dică: Important este că ne menţinem în luptă şi sperăm că şi cei de la FC Viitorul vor da totul pe teren la meciul cu CFR Cluj

"Trebuia să-l schimb pe Felipe, dar Pintilii a spus că nu mai poate, aşa că bine am făcut. Am reuşit un joc bun, a fost un joc spectaculos, pe contre. Le-am dat posibilităţi de a marca, dar important este că am reuşit cele trei puncte astăzi. A fost o săptămână grea, veneam după Iaşi, puţină lume mai credea în noi, eu am crezut în şansele noastre, le-am spus să ducem până în ultima etapă acest suspans şi băieţii au înţeles asta. Acum mă gândesc doar la meciul cu Astra, important este că ne menţinem în luptă şi sperăm că şi cei de la FC Viitorul vor da totul pe teren", a declarat Dică la Digisport.

El a vorbit şi despre Denis Alibec, care nu a făcut parte din lot pentru meciul cu "A fost decizia mea ca Alibec să nu facă parte din lot pentru meciul cu CS Universitatea Craiova. El a spus că principalul vinovat sunt eu că el nu marchează goluri. Nu voi mai avea nicio discuţie cu el", a spus Dică.

Formaţia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa CS Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, titlul de campioană se va decide în ultima etapă, între CFR Cluj, echipa de pe primul loc, şi FCSB, formaţia de pe poziţia secundă, diferenţa fiind de un punct. Pintilii, aflat pe banca de rezerve, şi Junior Morais, ambii de la FCSB, au fost eliminaţi.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Teixeira, în minutul 86, după o fază creată de Florin Tănase.