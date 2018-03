Dietă de opt ore, cea mai scurtă cură de slăbire din lume. Cum să slăbeşti rapid patru kilograme

La prima vedere, pare simplu, insa exista cateva reguli pe care trebuie sa le respecti. In primul rand, trebuie sa mananci doar opt ore pe zi, iar in restul de 16 ore ai voie sa bei dpar apa, ceaiuri din plante sau limonada fara zahar. Expertii recomanda ca cele opt ore sa fie in intervalul 9:00 – 17:00 pentru ca atunci se obtin cele mai bune rezultate. Timpul dintre mese nu ar trebui sa fie mai mic de patru ore. Poti manca orice alimente sanatoase, fara sa exagerezi cu cantitatile, scrie girly.ro.

Daca nu stii care sunt alimentele sanatoase, iata o lista din care te poti inspira:

Peste, ficat de peste, icre si fructe de mare: Sunt bogate in proteine usor asimilabile, iod, seleniu, omega 3. Sunt de preferat proaspete (mai putin disponibile in Romania), mai putin congelate sau in conserva. Modul de gatire optim este la abur sau fierte (supa de peste). Pestii de apa dulce nu au cantitati semnificative de omega 3 iar pestii oceanici (mai ales pestii rapitori) tind sa acumuleze metale grele si alti contaminanti. Atentie la modul de crestere (le preferam pe cele salbatice in locul celor de crescatorie/acvacultura) si la cel de recoltare (sa aiba certificare pentru pescuit sustenabil).

Oua: Alimentul aproape complet, cu nenumarate beneficii, repus in drepturi dupa ce dogma vanzatorilor de cereale a fost desfiintata. Consumul a 3 oua zilnic nu afecteaza negativ starea de sanatate la omul sanatos. Ouale de prepelita contin chiar mai mult colesterol decat cele de gaina, dar asta nu este o problema. Totusi, in ou gasim reflectata compozitia nutritionala (in special la minerale) a nutreturilor folosite si a modului de viata al gainilor. Este de preferat sa le mancam fierte moi, galbenusul poate fi crud insa albusul are nevoie de tratament termic.

Nuci, alune si seminte oleaginoase: Au un continut mare de grasimi (sanatoase), fibre, proteine, vitamine minerale. Trebuie mestecate bine si, de preferat, hidratate. Se evita prajirea. Pot fi folosite pentru preparate vegane si „de post" („branza", „lapte" etc.). Au drept sezon optim toamna si iarna.

Legume (frunze, radacini, tuberculi, rizomi, tulpini, inflorescente): Sunt alimente smai slab incarcate caloric (cu exceptia organelor de depozit) dar care aduc beneficii in zona antioxidantilor si fitonutrientilor benefici pentru sanatate. Fiecare isi are modul propriu de preparare optima, de exemplu spanacul sau morcovii sunt mai utile preparate termic (fierte), nu crude. Pot contine si antinutrienti sau toxine. La omul modern si sedentar ele ar trebui sa fie „grosul" dietei.

Fructe, fructe asociate legumelor (tomate, castraveti), avocado, masline: Fructele dulci au si un continut mare de zaharuri, chiar daca naturale, ele pot contribui la depozitarea grasimilor. Este de preferat sa mancam fructele proaspete, in sezon (vara, toamna). Tomatele rosii sunt bune (chiar mai bune) in forma lor conservata: suc de rosii sau bulion de rosii. Dovleacul este si el un fruct care se mananca sub forma de supe sau copt.

Cereale, seminte si pseudocereale: Cerealele care contin gluten, in special graul modern, primesc din ce in ce mai multe aprecieri negative, deci consumul lor ar trebui tinut la minim. Chiar si painea facuta in casa din aceeasi faina alba este tot paine alba. Alte tipuri de seminte bogate in amidon, dar si in fibre, proteine, vitamine si minerale pot face parte din alimentatia sanatoasa, mai ales daca sunt preparate corect (majoritatea necesita inmuiere si/sau chiar germinare), scrie getfit.ro.