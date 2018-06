Dieta Gabrielei Cristea: "Slăbesc un kilogram pe săptămână"

"Slăbesc un kilogram pe săptămână. Evident că în timpul sarcinii m-am umflat. Ţin un regim. Am fost la nutriţionist, am mai ţinut o dată regimul ăsta. Este un regim sănătos, de fapt. Când te duci la nutriţionist să nu te aştepţi să spună că pocneşti din degete şi slăbeşti. Poate poţi, dacă te înfometezi. Eu nu am vrut, până la urmă nu am de ce. Nu am un target, vreau doar să slăbesc sănătos. Am luat 18 kilograme în sarcină", a declarat soţia lui Tavi Clonda.

"Ne-am hotărât să facem cununia religioasă în toamnă. Nu am hotărât data, o să fie o chestie foarte intimă", a detaliat vedeta.