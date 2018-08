Dieta pentru grupa de sânge B

Dieta pentru Grupa de sange B: Caracteristicile grupei B

Potrivit lui D'Adamo, persoanele care se inscriu in grupa B sunt diferite de cele din grupele A si 0. Daca grupa 0 este considerata cea a Vanatorului, iar grupa A – a Agricultorului, despre cei cu grupa sangvina B se spune ca sunt Exploratorii. Prototipul ancestral al grupei B sunt oamenii impinsi din savanele fierbinti est-africane catre inaltimile friguroase ale muntilor Himalaya. Prima data grupa B a fost identificata triburi mixte de mongoli si caucazieni. Cum triburile mongole au pornit in expansiune, grupa B a fost raspandita catre campiile Euroasiei. Avand in vedere "specificul" triburilor nomade, dieta stramosilor persoanelor din grupa B era bazata in special pe produse de origine animala: carne si lactate.

Dieta pentru Grupa de sange B: Bolile des intalnite la persoanele din grupa B

Principala problema a persoanelor care se inscriu in grupa sangvina B este sensibilitatea la dezechilibru. Daca respecta regulile unui stil de viata sanatos, nu fac excese de nici un fel, nu au nici o problema. Insa cel mai mic dezechilibru le poate provoca neplaceri. Mai ales cand e vorba de stres, creste nivelul de cortizol. Tocmai de aceea, persoanele din grupa B sunt mai predispuse riscului de a dezvolva Sindromul X (adica sindromul metabolic), slecroza multipla, sindromul oboselii cronice si chiar lupus. De asemenea, pe acelasi fond de stres, persoanele din grupa B au sistemul imunitar mai sensibil. Insa, daca reusesc sa tina sub control nivelul stresului si duc un stil de viata echilibrat, posesorii grupei sangvine B sunt cei mai in forma din toate grupele de sange si cei mai echilibrati mental.

