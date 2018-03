Dietă rapidă. Cum să dai jos repede kilogramele în plus

Acum sunt citite aceste articole

Dieta rapida 17 zile

Dr. Mike Moreno promite o dieta rapida cu cicluri de 17 zile in care poti da jos cel putin 4-5 kilograme. Programul lui de slabit include cicluri in care sa varieze consumul de proteine, carbohidrati si fructe, pentru imbunatatirea digestiei si stimularea metabolismului. In timpul programului trebuie sa se renunte la alcool si alimente neprocesate.

Ciclul 1 – Accelerarea: ziua 1-ziua 17

In aceasta perioada, se imbunatateste sistemul digestiv, se elimina zaharurile din organism si se stimuleaza arderea grasimilor, minimalizandu-se totodata formarea depozitelor de grasime. In aceasta prima faza a dietei este recomandat sa se consume preparate care insumeaza 1.200 de calorii. Se poate consuma carne alba sau slaba in grasimi, precum carnea de pui, fructe, dar si legume care nu contin amidon. Ce consuma zilnic apa si ceai verde.

Ciclul 2 – Activarea: ziua 18-ziua 34

In aceasta perioada se reseteaza metabolismul prin cresterea si descresterea consumului caloric si prevenirea aparitiei perioadei de platou. In aceasta perioada se da jos cel mai mult.

Ciclul 3 – Stabilizarea: ziua 35-ziua 51

In aceasta perioada se creeaza obiceiuri alimentare sanatoase, prin reintroducerea unor alimente aditionale. Nu se vor pierde multe kilograme, insa organismul se va obisnui cu preparate din legume, fructe, seminte, si rareori carne.

Ciclul 4 – Finalizarea: ziua 52-ziua 68

In aceasta perioada se continua etapele de mai sus, doar ca in weekend ai voie sa te rasfeti cu alimentele preferate. Aceste scapari "controlate" permit organismului sa isi satisfaca anumite "pofte".

