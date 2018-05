Diete cu cireşe! Este scumpă, dar topeşte kilogramele în plus, în doar trei zile

Numai 100 de grame de cirese contin 55 de calorii si, mai mult de atat, au un continut bogat de fibre ce ajuta la curatarea organismului, gratie efectului diuretic. Ba mai mult, la pierderea in greutate, intrucat ajuta la reducerea retentiei de lichde.

Micul dejun este cea mai importanta masa a zile, motiv pentru care nutritionistii recomanda nu sariti peste ea, indiferent de cat de grabiti sunteti. In cazul in care nu obisnuiti sa mancati de dimineata, medicii recomanda sa va faceti un obicei in a servi micul dejun, mai ales daca doriti sa scapati de kilogramele in plus.

Asadar, daca vei alege sa urmezi dieta cu cirese, la micul dejun consuma un pahar de shake de cirese, ananas si banane, cu o lingurita de sirop de artar, iar apoi bea o ceasca cu ceai de coada calului si un morcov.

La pranz, consuma un pahar cu apa rece, o salata de legume crude, o mana de cirese si o ceasca de ceai de musetel, iar la cina bea un pahar cu apa rece, o portie de legume fierte ca spanac, morcovi sau cartofi, cu ulei de masline, o ceasca cu ceai de musetel si o mana de cirese.

Aceasta dieta este musai sa fie urmata doar trei zile, iar deosebit de important este sa consumati cel putin doi litri de lichide pe zi (apa sau ceai) neindulcite.