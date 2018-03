DIGI SPORT LIVE SIMONA HALEP OCEANE DODIN MIAMI LIVE STREAM ONLINE VIDEO

DIGI SPORT LIVE MIAMI SIMONA HALEP OCEANE DODIN LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Simona Halep va debuta la Miami Open 2018, joi, nu înainte de ora 21:00, împotriva lui Oceane Dodin, locul 98 WTA, o sportivă din Franța, venită din calificări. Cele două vor evolua în turul al doilea de la Miami Open, iar meciul va fi LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT. SIMONA HALEP OCEANE DODIN se joacă, joi, în turul al doilea al turneului de la MIAMI LIVE STREAM ONLINE DIGI SPORT.

Simona Halep a vorbit despre cum se simte din punct de vedere fizic și despre condițiile în care se va disputa turneul american. "Sunt bine. Nu am probleme fizice și m-am antrenat în fiecare zi. Mi-am revenit puțin după semifinala de la Indian Wells. A fost un turneu destul de greu pentru că veneam după pauză. La ultimul meci am fost complet blocată şi nu am mai ştiut ce fac. Am învăţat din meciul acela. Acesta turneu va fi mult mai bun. Cu siguranţă. Îmi place umiditatea, chiar dacă te consumă foarte mult. Îmi place pentru că simţi mingea foarte bine. Totuși, vântul deranjează de multe ori. Sunt încrezătoare doar în ce ţine de mine. Nu mă gândesc la rezultat. Sunt motivată să schimb anumite lucruri. Vreau să fac lucrurile mai bine. Vom vedea ce va ieşi", a declarat Simona Halep înaitea meciului cu Oceane Dodin.

SIMONA HALEP și OCEANE DODIN nu s-au mai înfruntat niciodată până acum în circuitul WTA. Partida SIMONA HALEP OCEANE DODIN LIVE MIAMI va începe după ora 21:00, fiind programată a treia pe terenul central, după meciurile Angelique Kerber - Johanna Larsson și Leonardo Mayer - Donald Young.

Simona Halep a ajuns până în sferturile de finală de la Miami Open, în 2017, unde a pierdut în trei seturi în fața câștigătoarei turneului, Johanna Konta. În 2016, Simona Halep a ajuns tot în sferturile turneului, unde a pierdut în fața Timeei Bacsinszky. Însă cea mai bună performanță pentru Simona Halep la Miami Open a fost în 2015, când a ajuns până în semifinale, acolo unde a fost învinsă de Serena Williams, numărul 1 mondial la acea vreme.

Oceane Dodin, în vârstă de 21 de ani, a intrat în circuitul profesionist de tenis în 2012 și a câștigat 8 titluri, însă la turnee mai puțin importante. La turneele de tenis de Grand Slam, Oceane Dodin nu a trecut niciodată de turul al doilea, în timp ce la Miami Open a mai participat în 2015 și 2017, dar nu a trecut de calificări. Oceane Dodin a ajuns în turul al doilea la Miami Open 2018 după ce a învins-o în trei seturi (6-4, 6-7, 6-3) pe Veronica Cepede Royg, din Paraguay, locul 75 WTA.

SIMONA HALEP OCEANE DODIN se joacă, joi, în turul al doilea al turneului de la MIAMI.