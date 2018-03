DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP-QIANG 7-5, 0-0 WANG INDIAN WELLS 2018, se joacă pentru calificarea în sferturi

DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP-QIANG WANG INDIAN WELLS 2018

Click aici pentru a vedea meciul Simona Halep - Qiang Wang

Meciul începe la ora 20.00 şi este primul al zilei de marţi la turneul californian. Astfel, Simona Halep ar putea deveni prima jucătoare calificată în sferturile de finală ale actualei ediţii. În faza următoare, Halep ar urma să o întâlnească pe învingătoarea partidei Marketa Vondrousova (Cehia / 54 WTA) – Petra Martici (Croaţia – 51 WTA).

"Halep are un bilanţ de 16-1 (n.r. a obţinut două victorii la Indian Wells, cu Kristyna Pliskova şi Dolehide) în acest început de an şi traversează probabil cea mai bună serie pozitivă a carierei sale. După un final de sezon 2017 dificil, Halep a fost formidabilă în acest an. Românca pare să fi revenit la cel mai bun nivel fizic după accidentarea de la picior. Simona Halep a câştigat cel mai important titlu al carierei la Indian Wells, în 2015 şi a jucat cel mai bun tenis al carierei în ultimele cinci luni, dar poate românca să obţină al doilea titlu în deşertul californian?", scrie live-tennis.com.