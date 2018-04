Din 18 aprilie, Chiron, vindecătorul marilor răni, se mută în Berbec pentru 9 ani! Ce are Chiron pentru tine până în 2027?

Fii atent la ce iti apare in viata pe 18 aprilie 2018 ca eveniment, emotie, persoane. Daca sunt schimbari semnificative, ganduri sau sentimente anume, ele iti pot da idee despre ce are pentru tine energia lui Chiron in Berbec.

Este o vreme de vindecare si de crestere si poti avea chiar dureri de cap zilele acestea, pentru ca mintea si corpul simt aceasta mare schimbare.

Chiron este un mic corp ceresc cu o orbita unica si neregulata dar cu o putere si influenta uluitoare spirituala asupra oamenilor de pe Pamant. Desi exista diferente de opinie intre astrologi cu privire la clasificarea acestui corp ceresc, unii sustinand ca este cometa, altii ca este un asteroid, influenta sa extraordinara este unanim recunoscuta si acceptata. Chiron a fost vazut in 1977 prima data, pe traiectoria sa intre Saturn si Uranus.

Chiron simbolizeaza vindecatorul de rani. Fiecare om are in harta sa natala pe Chiron intr-o anumita configuratie si el reprezinta la fiecare cea mai mare si grea rana pe care o are si o poarta dupa el in aceasta viata, dar si toate eforturile pe care le face ca sa isi vindece aceasta rana. Chiron a fost numit dupa centaurul din mitologia greceasca ce era un vindecator si invatator intelept dar care, in mod ironic, nu a putut sa se vindece pe el insusi.

Cu totii venim in aceasta viata cu rani ale sufletului de vindecat. Aceste rani pot fi purtate de noi din alte vieti dar pot fi si lectii pe care sufletul vrea neaparat sa le invete. Uneori sufletul isi va alege aceste rani si lectii ca sa devina invatator sau ghid.

Indiferent de unde se afla Chiron in harta ta astrala, cand Chiron se muta in Berbec el va afecta pe toata lumea.

Acesta este unul din cele mai importante evenimente ale anului 2018 si se intampla astazi. Chiron in Berbec ne aduce oportunitatea de a ne vindeca identitatea. Constiinta vindecarii proprii va creste. In anii ce urmeaza, vom avea mai multi vindecatori, samani si lucratori cu energia.

Va exista o explozie a miscarii spirituale intre anii 2023-2024. Multi oameni vor alege sa isi lase in urma vechea identitate si identificare cu vechiul sine si sa imbratiseze o noua identitate, o noua viziune asupra vietii, o noua locuinta, chiar si o noua tara sau un nou nume!

Chiron in Berbec. Miscarile "Nascut din nou" se pot intensifica.

Aceasta este una din cele mai mari momente din viata cuiva. Este asociata cu o criza de vindecare. In jurul acestei varste, devii mai putin concentrat pe acumularile materiale si mult mai interesat de scopurile imateriale si spirituale.

Ca sa intelegem mai bine miscarea lui Chiron in Berbec, trebuie sa ne intoarcem in 2010. Atunci s-a mutat Chiron in Pesti. Intelegandu-ne trecutul, vom putea sa avem mai clar viitorul. In Pesti, Chiron ne-a ghidat pe toti sa ne focusam pe a ne vindeca spiritual. Chiron ne-a cerut sa ne trezim la adevar si sa sapam adanc in noi ca sa ne descoperim ganduri si credinte din subconstient.

Cat a fost in Pesti, am fost cu totii incurajati sa ne activam si deschidem sinele spiritual si sa intelegem ca este mai mult in lumea asta decat ce vedem noi. Multe iluminari s-au intamplat de cand Chiron a intrat in Pesti si aceasta miscare blanda ne-a ajutat pe toti sa ne deschidem mintea la un anumit nivel.

